ORBETELLO SCALO – Un’auto è finita fuori strada sull’Aurelia allo svincolo di Orbetello.

Dopo essere finita fuori strada si è ribaltata. Ci sono feriti e sul posto per i soccorsi è arrivato l’elicottero Pegaso.

Per i rilievi i carabinieri, mentre per mettere in sicurezza il mezzo i vigili del fuoco.