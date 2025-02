GROSSETO – Per camminare deve usare le stampelle. Per questo è essenziale, per lei, che il posto auto sia vicino al luogo di lavoro. E così è sempre stato sino a poco tempo fa. «Ora non so più dove parcheggiare l’auto».

A parlare è Roberta Minacci, dipendente del Comune di Grosseto «proprio in Municipio, in piazza del Duomo. Sono una grave disabile invalida motoria che ha avuto l’ordine dal medico competente del Comune di fare pochi passi (con le stampelle) dall’auto al posto di lavoro e che comunque non è in grado di farne molti».

Una situazione che Roberta condivide con gli altri sette portatori di handicap del mio settore, anche perché i parcheggi dietro il Comune sono sempre al collasso».

«È stata apportata una modifica importante, prima ancora di provare e mettere in atto le soluzioni per le problematiche che tale modifica avrebbe provocato».