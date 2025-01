GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 24 gennaio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

FOLLONICA

24-1-2025 – Al via il festival “La Tirrenale” al Piccolo cineclub Tirreno: in sala “No other land”

GROSSETO

24-1-2025 – “Respiri di Bellezza”: danza ed arte si incontrano alle Clarisse

24-1-2025 – La blogger Costanza Miriano a Grosseto per raccontare “la manutenzione di un matrimonio”

24-1-2025 – Le voci dell’archeologia: al Polo universitario si parla di “Etruschi, romani, maremmani”

Fino al 31-1-2024 – Foto e disegni degi esseri viventi più piccoli: al Museo di storia naturale la mostra “Minima Natura”

Fino all’1-2-2025 – Al Maam i reperti della tomba dei Sassi Grossi: ecco la mostra “Rex Rusellarum”

Fino al 2-2-2025 – “Dune”: al Polo Le Clarisse continua la mostra tra arte e paesaggi 3D

Fino al 14-2-2025 – All’Archivio di Stato si celebra la scrittura a mano: ecco la mostra “Scripta manent”

Fino al 18-2-2025 – “Il bambino al centro”: alle Clarisse mostra e opere all’asta per aiutare i piccoli pazienti con Abio

SABATO 25 gennaio

CAPALBIO

Fino al 26-1-2025 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: in sala Here, L’abbaglio e Toys

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

25-1-2025 – “Favole e sogni”: tornano le storie per bambini alla biblioteca “Italo Calvino”. Ecco le date

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

GROSSETO

25-1-2025 – Scriabin Concert Series: Milan Slijepčević in concerto alle Clarisse

25-1-2025 – Alla scoperta del bosco di Spaccasasso: escursione nel Parco della Maremma sulle vie della transumanza

Fino al 31-1-2024 – Foto e disegni degi esseri viventi più piccoli: al Museo di storia naturale la mostra “Minima Natura”

Fino all’1-2-2025 – Al Maam i reperti della tomba dei Sassi Grossi: ecco la mostra “Rex Rusellarum”

Fino al 2-2-2025 – “Dune”: al Polo Le Clarisse continua la mostra tra arte e paesaggi 3D

Fino al 14-2-2025 – All’Archivio di Stato si celebra la scrittura a mano: ecco la mostra “Scripta manent”

Fino al 18-2-2025 – “Il bambino al centro”: alle Clarisse mostra e opere all’asta per aiutare i piccoli pazienti con Abio

ORBETELLO

25-1-2025 – Commercio di flora e fauna in estinzione: se ne parla all’Oasi Wwf con i carabinieri

25-1-2025 – “Turbe”: Massimiliano Piersanti presenta il suo libro

DOMENICA 26 gennaio

CAPALBIO

Fino al 26-1-2025 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: in sala Here, L’abbaglio e Toys

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

FOLLONICA

26-1-2025 – “Famiglie a teatro”: alla Fonderia Leopolda altri quattro spettacoli per i più giovani

GROSSETO

26-1-2025 – Arriva al teatro degli Industri la quindicesima edizione di Non ci resta che ridere

26-1-2025 – Music and wine, al via la 35esima edizione: ecco il programma completo

Fino al 31-1-2024 – Foto e disegni degi esseri viventi più piccoli: al Museo di storia naturale la mostra “Minima Natura”

Fino all’1-2-2025 – Al Maam i reperti della tomba dei Sassi Grossi: ecco la mostra “Rex Rusellarum”

Fino al 2-2-2025 – “Dune”: al Polo Le Clarisse continua la mostra tra arte e paesaggi 3D

Fino al 14-2-2025 – All’Archivio di Stato si celebra la scrittura a mano: ecco la mostra “Scripta manent”

Fino al 18-2-2025 – “Il bambino al centro”: alle Clarisse mostra e opere all’asta per aiutare i piccoli pazienti con Abio