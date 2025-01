CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I carabinieri del Nucleo investigativo forestale di Grosseto hanno scoperto una strada realizzata sradicando alberi e sbancando il terreno in un bosco.

La scoperta è avvenuta in un contesto ambientale delicato, nel comune di Castiglione della Pescaia. Il tragitto è stato aperto all’interno dell’area boscata per una lunghezza 177 metri e una larghezza media 2,37, è stata inoltre realizzata una rampa di otto metri che collega il percorso con la strada comunale Buriano-Macchiascandona oltre ad una pista di 45 metri, tutte per l’esbosco della legna derivante dai tagli boschivi.

Le opere hanno causato una trasformazione del bosco con alterazione permanente dello stato dei luoghi per una superficie di 420 metri quadri in assenza sia dell’autorizzazione paesaggistica che del permesso a costruire. Successivi accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso di individuare il responsabile che è stato deferito alla Procura di Grosseto.

Il giudice per le indagini preliminari ha messo sotto sequestro l’intera area.