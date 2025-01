GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno

Oggi si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori. Vescovo di Ginevra nel XVII secolo, è noto per il suo impegno nella predicazione, la sua gentilezza e la capacità di comunicare la fede in modo semplice e accessibile.

Orari di alba e tramonto

A Grosseto, il sole sorgerà alle 7:38 e tramonterà alle 17:16.

Chi è nato oggi

Carlo Dossi (1849-1910), scrittore e diplomatico italiano, esponente della Scapigliatura lombarda.

(1849-1910), scrittore e diplomatico italiano, esponente della Scapigliatura lombarda. Edith Wharton (1862-1937), scrittrice statunitense, prima donna a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa.

(1862-1937), scrittrice statunitense, prima donna a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa. Maria Caniglia (1905-1979), celebre soprano italiana, tra le più acclamate interpreti verdiane del Novecento.

(1905-1979), celebre soprano italiana, tra le più acclamate interpreti verdiane del Novecento. Neil Diamond (1941), cantante e compositore statunitense, autore di successi come Sweet Caroline.

(1941), cantante e compositore statunitense, autore di successi come Sweet Caroline. Luigi Di Maio (1986), politico italiano, ex ministro degli Esteri e figura di spicco del Movimento 5 Stelle.

Accadde oggi

41 d.C. – Caligola, imperatore romano noto per la sua eccentricità e tirannia, viene assassinato dai pretoriani.

– Caligola, imperatore romano noto per la sua eccentricità e tirannia, viene assassinato dai pretoriani. 1848 – Inizia la corsa all’oro in California, con la scoperta di pepite d’oro a Sutter’s Mill.

– Inizia la corsa all’oro in California, con la scoperta di pepite d’oro a Sutter’s Mill. 1946 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la risoluzione che istituisce il Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Curiosità sulla Maremma

Oggi parliamo di Pitigliano, uno dei borghi più suggestivi della Maremma, noto come “La piccola Gerusalemme” per la storica presenza della comunità ebraica. Situato su un imponente sperone tufaceo, Pitigliano colpisce per il suo centro storico incastonato nella roccia e per il magnifico panorama. Il borgo vanta una lunga storia, che va dagli Etruschi ai Medici, e conserva importanti testimonianze storiche come l’Acquedotto Mediceo, la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo e la Sinagoga. Merita una visita anche il Ghetto Ebraico, che ospita un piccolo museo e il forno dove si produce ancora oggi il tradizionale pane azzimo. Ogni anno Pitigliano celebra la sua storia e cultura con eventi come la festa delle cantine e la Torciata di San Giuseppe, spettacolo unico e suggestivo.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.