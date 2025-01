GROSSETO – Aggiornamento ore 17.16: I funerali si svolgeranno domani, alle 15, al cimitero di Sterpeto.

News ore 9.40: È morta Franca Ciurli, storica titolare della pasticceria Giannini. Franca Ciurli aveva 86 anni. Dal 1978, con il marito Giulio, è stata «l’anima e il cuore della Pasticceria Giannini, un luogo che non era solo sinonimo di dolcezza, ma anche di tradizione, passione e famiglia» come ricorda la nipote Marika.

«Grande artigiana e lavoratrice, con il marito Giulio ha reso più dolci le giornate di tanti grossetani. Una donna straordinaria, capace di trasformare un mestiere in un’arte e una bottega in una casa per tutti. Una istituzione, tanto che la pasticceria è diventata presto un punto di riferimento per generazioni di maremmani» proseguono Marika e Salvatore

«La loro eredità vive nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di incontrarli e nei profumi delle paste sfornate ogni mattina che ancora oggi parlano di loro in via Pinturicchio».

A breve comunicheremo camera ardente e funerali.