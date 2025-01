SCARLINO – Confesercenti Grosseto si schiera, con il proprio presidente provinciale Giovanni Caso ed il direttore provinciale Andrea Biondi, per esprimere solidarietà ai lavoratori coinvolti nella crisi industriale Venator.

Allo stesso tempo Confesercenti sottolinea la necessità di salvaguardare per la già debole economia territoriale il settore manifatturiero maremmano che vede nel polo chimico del Casone il suo principale polo produttivo del territorio

“Il settore industriale è fondamentale per la creazione di reddito nel locale, e quindi per la capacità di spesa che naturalmente interessa direttamente le attività commerciali e turistiche della Maremma che Confesercenti rappresenta, pertanto la nostra presa di posizione ed impegno per quanto ci compete vuole essere sostanziale e non formale”.