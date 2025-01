MASSA MARITTIMA – Il reparto di Chirurgia generale ottiene sette nuovi televisori: questa la donazione del Rotary club massetano per le sale di degenza all’ospedale Sant’Andrea.

Alla consegna, il 22 gennaio, erano presenti il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro , il respondabile dell’unità di Chirurgia generale Simone Cecconi, Stefania Romualdi responsabile infermieristico, il sindaco Irene Marconi con l’assessore alla Sanità Grazia Gucci e il presidente del Rotary Club Anna Montemaggi con una rappresentanza dei soci del club massetano.

“Il progetto, nella accezione più larga e generica è mirato a creare occasioni di ‘svago’ per soggetti ricoverati in ambiente ospedaliero – dichiarano dal Rotary -. In realtà ha una portata più ampia e superiore perché va collocato nella categoria delle azioni correttive con il preciso obiettivo di restituire input sensoriali al soggetto, sottratti giocoforza, in seguito al ricovero ed al restringimento in struttura ospedaliera. In questa ottica, uno schermo televisivo rappresenta una compensazione sensoriale di stimoli cui il soggetto era immerso nel suo ambiente sociale”.

“Uno schermo televisivo non è solo una opportunità per impegnare del tempo, ma a tutti gli effetti costituisce uno scudo per affrontare la solitudine della singolarità del proprio stato di salute, con il sostegno collettivo che conforta e sostiene l’individuo – proseguono dall’associazione -. Il presidente del Rotary Club Massa Marittima, insieme ai soci del club, confida che il progetto possa migliorare il benessere dei pazienti ricoverati e di eventuali accompagnatori alleggerendo a più persone la permanenza in ambiente ospedaliero. Il progetto per la sua realizzazione ha previsto contatti e accordi con il Comune e le dirigenze medico-amministrative della Asl locale ed è stato approvato e in parte sovvenzionato dal distretto Rotary 2071 – The Rotary Fondation, annoverandolo nella categoria ‘District grants'”.

Verrà apposta nel reparto Chirurgia una targa con logo Rotary a ricordo della donazione.