Lo stile di vita contemporaneo, frenetico e ricco di impegni, è spesso causa di ansia e di stress, e lascia poco tempo per pensare a se stessi, alla propria salute e al benessere fisico e mentale. Mantenersi in salute è però fondamentale per continuare ad avere una vita ricca di stimoli e soddisfazioni. Per questo motivo, è necessario trovare delle soluzioni che permettano di monitorarla e migliorarla, senza sconvolgere troppo la propria routine quotidiana.

Dall’uso di dispositivi indossabili e app di salute e benessere all’adozione di uno stile di vita più sano, scopriamo insieme come fare per monitorare e migliorare la propria salute senza dover stravolgere totalmente la routine giornaliera.

Utilizzare app e dispositivi indossabili per il monitoraggio dei parametri

Uno dei metodi di più facile attuazione per tenere sotto controllo la propria salute consiste oggi nell’utilizzare dispositivi indossabili come gli Smartwatch e app pensate per la promozione della salute e del benessere individuali.

Mentre i primi consentono di rilevare una grande mole di dati in tempo reale – dalle calorie bruciate alla qualità del sonno -, con una precisione più o meno elevata a seconda del tipo di dispositivo scelto, i secondi prelevano i dati da questi dispositivi o direttamente dallo smartphone, tenendone traccia, elaborandoli e, in alcuni casi, inoltrandoli a professionisti del settore.

Le app in particolare, facilmente installabili su un qualsiasi smartphone, aiutano a sviluppare un percorso di benessere fisico e mentale adatto ai propri obiettivi, al proprio stile di vita e alla propria personalità.

Lasciare l’auto a casa e spostarsi a piedi o in bicicletta

Certo, non tutti ne hanno la possibilità. Eppure, chi non deve percorrere decine di chilometri ogni giorno per recarsi al lavoro, può, almeno durante le giornate di sole, lasciare l’automobile in garage e spostarsi in bicicletta oppure a piedi. Sebbene questa pratica obblighi a uscire di casa un po’ prima, è in grado di apportare notevoli benefici sia a livello fisico sia a livello mentale.

Oltre a permettere di fare un po’ di sana attività fisica, aiuta a rilassarsi e a scaricare la tensione prima di dare inizio a una nuova giornata di lavoro.

Mangiare bene anche durante la pausa pranzo

Seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata è sempre importante, anche durante la pausa pranzo. Sebbene di quando in quando consumare un panino alla velocità della luce non sia un problema così grave, se questa situazione si ripete con una certa continuità può causare non pochi problemi.

Per non compromettere la propria salute e fornire al corpo e alla mente tutti i nutrienti di cui hanno bisogno per dare il meglio di loro stessi fino al termine della giornata, è meglio consumare un pasto al ristorante o in mensa oppure, se non si hanno i ticket restaurant e servizio mensa, portarsi dietro una schiscetta contenente alimenti sani e bilanciati.

Altri metodi per migliorare la propria salute senza stravolgere la routine quotidiana

I metodi per migliorare la propria salute con semplici gesti e piccole abitudini quotidiane non finiscono certo qui. Tra gli altri è possibile includere il miglioramento della qualità del sonno, i piccoli esercizi di stretching che possono essere effettuati anche durante la pausa lavoro o quando si guarda la tv e l’abbandonare l’uso dell’ascensore in favore delle scale.