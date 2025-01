GROSSETO – Domani, venerdì 24 gennaio 2025, sarà una giornata all’insegna del bel tempo in tutta la provincia di Grosseto. Il sole dominerà i cieli, con temperature piacevoli per il periodo invernale, anche se il vento potrebbe farsi sentire in alcune zone. Ecco nel dettaglio cosa aspettarci nelle varie aree del territorio.

Sole protagonista, ma con vento moderato

La giornata di domani sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi in pianura, mentre le minime notturne saranno piuttosto basse, intorno ai 3-5 gradi. Il vento di tramontana soffierà moderato su gran parte del territorio, con raffiche più intense nelle zone costiere e meridionali della provincia.

Nord della provincia: Follonica e Massa Marittima

Nel nord della Maremma, tra Follonica e Massa Marittima, il sole splenderà per tutta la giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 13 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 4 gradi. Qui il vento sarà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25-30 km/h, rendendo l’aria leggermente più frizzante.

Grosseto e il centro della provincia

Nel capoluogo e nelle zone centrali della provincia, ci aspetta una giornata serena e soleggiata. Le temperature massime saranno intorno ai 14 gradi, mentre le minime scenderanno a 5 gradi. Il vento da nord-est sarà moderato, con punte fino a 20-25 km/h. Nonostante il sole, conviene coprirsi bene, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Amiata: clima più rigido

Sulle alture dell’Amiata, le temperature saranno più rigide, con massime che non supereranno i 6-8 gradi e minime vicine allo zero o poco sotto. Qui il vento sarà meno intenso rispetto al resto della provincia, ma l’aria sarà comunque pungente. La giornata sarà soleggiata, con panorami limpidi e ideali per una passeggiata in montagna, a patto di vestirsi adeguatamente.

Sud della provincia: Orbetello e Monte Argentario

Nel sud della Maremma, tra Orbetello e Monte Argentario, il clima sarà mite, con temperature massime che toccheranno i 15 gradi e minime attorno ai 6 gradi. Anche qui il vento sarà protagonista, con raffiche di tramontana fino a 30 km/h, specialmente nelle zone più esposte. Una bella giornata per chi vive lungo la costa, anche se sarà meglio fare attenzione al vento freddo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo