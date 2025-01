FOLLONICA – Il comitato Toscana della fondazione Airc per la ricerca sul cancro promuove, con il patrocinio del Comune di Follonica, l’evento “Le arance della salute” il 25 gennaio in piazza Sivieri.

L’iniziativa consiste nella distribuzione gratuita di confezioni di arance a tutti coloro che vorranno destinare un contributo all’Airc per la ricerca oncologica sul cancro.

“La fondazione Airc per la ricerca sul cancro è un ente del terzo settore, senza fini di lucro, nato nel 1965 grazie all’iniziativa di alcuni ricercatori dell’istituto dei tumori di Milano, fra cui il professor Umberto Veronesi – dichiara il Comune -. Dall’anno della sua nascita Airc si impegna nella raccolta di fondi per finanziare progetti di ricerca oncologici svolti presso laboratori universitari, ospedali e istituti scientifici. Inoltre, assegna borse di studio a giovani ricercatori in modo da migliorare le loro conoscenze e abilità e si impegna a coinvolgere ed informare il pubblico sui progressi compiuti dalla ricerca oncologica. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa iniziativa per offrire il proprio contributo”.