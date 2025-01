Sogno americano: un’espressione diventata parte integrante del linguaggio quotidiano e dell’immaginario collettivo.

Queste due parole rappresentano l’idea della realizzazione di sé, ottenuta attraverso il duro lavoro, il coraggio e la determinazione, con l’obiettivo di raggiungere un tenore di vita più elevato e la prosperità economica.

L’American Dream, come viene definito dagli americani, è un tema che suscita opinioni divergenti, perché questa aspirazione pone un forte accento solo sul benessere materiale come unico vero indicatore di successo e felicità.

Al di là di questa considerazione, è innegabile che il sogno di un lavoro in America per gli italiani rappresenti un obiettivo ambito e dal notevole fascino.

Come realizzare il sogno americano…negli USA?

Vediamo quali sono i passaggi più importanti da considerare quando si desidera trovare lavoro negli Stati Uniti:

Identificare il settore e il ruolo di interesse

Prima di buttarsi a capofitto nella ricerca di lavoro, occorre valutare come le proprie competenze e interessi si allineano con il mercato del lavoro statunitense.

È importante poi verificare quali sono i settori in crescita e in quale di questi potrebbe essere possibile un’assunzione per un candidato con le nostre caratteristiche.

A questo scopo può essere utile consultare il sito del Bureau of Labor Statistics, la principale agenzia d’indagine del governo statunitense nel campo dell’economia e della statistica del lavoro.

Preparare un curriculum e una lettera di presentazione adatti

Un curriculum in stile americano è sintetico e chiaro, di lunghezza non superiore a due pagine. Nel Cv, è essenziale quantificare i successi ottenuti con esempi e cifre, e utilizzare verbi d’azione e parole chiave.

Anche la lettera di presentazione deve essere concisa e mettere in evidenza le competenze e qualifiche, esprimendo al contempo entusiasmo e forte motivazione per il ruolo.

Inoltre, è fondamentale adattare entrambi i documenti a ogni candidatura, in modo da riflettere al meglio la job description.

Utilizzare siti e piattaforme di ricerca lavoro

Nel mercato del lavoro statunitense esistono diversi siti per la ricerca di lavoro, tra cui LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Monster e SimplyHired. È opportuno creare il proprio profilo su queste piattaforme affinchè possa essere visionato dai recruiter.

Job board come ad esempio GoinGlobal si rivolgono specificamente ai candidati internazionali e possono fornire informazioni sulle aziende che sponsorizzano i visti. Inoltre, e utile e pratico impostare i job alert per ricevere le notifiche delle offerte di lavoro del settore e ruolo di interesse.

Networking

Una pratica molto utile nella ricerca di lavoro negli Stati Uniti è il networking, che

può includere attività come la partecipazione a eventi, conferenze, seminari, o semplicemente l’interazione con colleghi e professionisti del settore.

LinkedIn rappresenta un’importante opportunità per connettersi con persone nel settore desiderato. Inoltre, anche i colloqui informativi possono rivelarsi risorse preziose per approfondire la conoscenza di aziende o posizioni specifiche, mentre si amplia la rete di contatti.

Programmi di formazione e stage

I programmi di formazione e gli stage sono una valida opzione per acquisire esperienza nel mercato del lavoro statunitense. Molte aziende offrono opportunità di stage che possono portare a posizioni a tempo pieno.

Inoltre, programmi come il visto J-1 consentono a studenti internazionali e giovani professionisti di partecipare a stage e programmi di formazione negli Stati Uniti.

Concentrarsi su aziende che offrono sponsorizzazione per i visti

Non tutte le aziende sono disponibili o in grado di sponsorizzare visti di lavoro, perciò è essenziale focalizzarsi su datori di lavoro con una comprovata esperienza nella sponsorizzazione di candidati internazionali.

Piattaforme come Myvisajobs offrono dati su aziende che hanno già sponsorizzato visti H-1B, un tipo di visto non immigrante statunitense che consente ai datori di lavoro americani di assumere lavoratori stranieri in professioni specializzate.

Migliorare le competenze e ottenere certificazioni

Nel competitivo mercato del lavoro statunitense, avere competenze e certificazioni rilevanti permette di distinguersi dagli altri candidati.

É necessario perciò identificare eventuali lacune nelle proprie competenze e considerare di seguire corsi online, attraverso siti web come ad esempio Coursera, Udemy e LinkedIn Learning, e partecipare a workshop o ottenere certificazioni riconosciute nel settore di interesse.

Prepararsi ai colloqui tenendo conto della cultura lavorativa USA

Comprendere le sfumature della cultura lavorativa negli Stati Uniti è fondamentale per avere successo nei colloqui e sul lavoro.

Occorre perciò familiarizzarsi con le domande comuni che sono poste nelle job interview ed esercitarsi a come rispondere, considerando l’etichetta sul posto di lavoro, gli stili di comunicazione e le aspettative professionali negli Stati Uniti

È altrettanto importante conoscere la mission e la cultura dell’azienda che ci interessa per personalizzare al meglio le risposte e dimostrare di essere la risorsa giusta per l’organizzazione.

Seguendo queste indicazioni, sarà più semplice orientarsi nel mercato del lavoro statunitense, aumentando le probabilità di trovare posizioni che rispecchiano le proprie aspirazioni professionali.

Lavorare negli Stati Uniti offre un’opportunità unica per vivere un’esperienza stimolante in una cultura diversa, arricchendo così il proprio percorso professionale e personale.