Benvenuti al consueto appuntamento con l'Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno

Oggi si celebra San Ildefonso di Toledo, vescovo e teologo spagnolo vissuto nel VII secolo. Grande devoto della Vergine Maria, San Ildefonso è ricordato per il suo contributo alla difesa della dottrina mariana e per la sua opera teologica, che influenzò profondamente la Chiesa del suo tempo.

Orari di alba e tramonto

A Grosseto il sole sorge alle 7:35 e tramonta alle 17:16.

Chi è nato oggi

Stendhal (1783-1842), scrittore francese, autore di capolavori come Il rosso e il nero.

Accadde oggi

1556 : Avviene il più forte terremoto della storia registrata, il terremoto dello Shaanxi in Cina, che causa oltre 800.000 vittime.

Curiosità sulla Maremma: Montemerano

Oggi esploriamo Montemerano, uno dei borghi più affascinanti della Maremma, situato nel comune di Manciano. Inserito nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”, Montemerano è un gioiello medievale caratterizzato da vicoli acciottolati, mura fortificate e panorami mozzafiato sulla campagna circostante. Tra le attrazioni principali spicca la Chiesa di San Giorgio, che conserva opere d’arte di grande pregio come la “Madonna della Gattaiola”. L’origine del nome sembra legata alla sua posizione strategica su un’altura, che la rese un’importante roccaforte nel Medioevo. Non mancate di passeggiare per Piazza del Castello, una cornice perfetta per ammirare l’architettura antica e respirare l’atmosfera di un tempo.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.