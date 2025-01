ORBETELLO – “L’istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello è una vittoria per il territorio intero: cittadini, politica, aziende ed associazioni” afferma Marco Di Giacopo, referente Confesercenti per la zona sud della provincia. L’associazione di categoria a settembre 2023, aveva organizzato, nella propria sede di Orbetello, “un partecipato incontro fra imprese ed istituzioni al momento dell’avvio dell’iter legislativo di istituzione del nuovo ente”.

“Attenzione però: è un punto di partenza, non di arrivo. Noi, come associazione, abbiamo, in questo territorio, molte imprese associate, ma anche una sede e dipendenti. Soffrivamo assieme a loro l’impossibilità di governare adeguatamente un patrimonio ambientale unico a livello europeo come la Laguna. Adesso abbiamo lo strumento adatto, le capacità, e a vedere dal coro unanime di approvazione, anche la volontà di dare a questa area il ruolo che merita: una delle mete più ambite di turismo nazionale ed internazionale. Ovviamente, sempre bilanciando attentamente le necessità e gli equilibri tra economia ed ambiente”.

Di Giacopo conclude con un appello: “Ci riteniamo soddisfatti del risultato, ma non solo; ci mettiamo a disposizione delle imprese, dei cittadini e del tessuto associativo del territorio di Orbetello, per raccogliere proposte ed idee da portare nelle sedi più appropriate. Un’associazione di categoria è anche questo: un punto di unione per il territorio, e noi lo siamo; con la volontà di organizzare un nuovo incontro, come fatto a settembre del 2023, ma guardando non all’iter, ormai concluso, ma al prossimo futuro, a partire dalle risorse stanziate”.