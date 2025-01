ORBETELLO – «La legge nazionale per l’istituzione di un consorzio che si occupi della Laguna è realtà. Oggi è un grande giorno per Orbetello» a dirlo il sindaco, Andrea Casamenti, dopo l’approvazione anche al Senato del disegno di legge.

«Dopo l’approvazione alla Camera – spiega Casamenti – abbiamo avuto via libera anche al Senato e ora c’è la legge che istituisce un consorzio con la nomina di un amministratore unico da parte del Ministero e a cui prenderanno parte tutti gli Enti preposti, Ministero, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, i Comuni di Orbetello e Monte Argentario.

«Una legge – sottolinea il sindaco – voluta con forza dalla nostra amministrazione comunale, da tempo diciamo che c’erano le condizioni per cui la legge venisse approvata e non ne abbiamo mai dubitato: per noi è un grandissimo risultato, purché non fosse né facile né scontato. Voglio ringraziare le commissioni Ambiente di Camera e Senato, l’onorevole Fabrizio Rossi che ha seguito in prima persona alla Camera l’iter del disegno di legge e la senatrice Petrucci per avere seguito l’iter del Senato. Grazie davvero a tutti, alle forze politiche di maggioranza e a quelle di opposizione».

«Un grazie va naturalmente anche al ministro dell’Ambiente – conclude Casamenti – che, come amministrazione comunale, avevamo incontrato a Roma per sottoporgli le problematiche legate alla Laguna. Oggi parte un nuovo percorso che può riscrivere la storia: il consorzio, infatti, avrà la possibilità di intervenire in modo strutturale sulla nostra Laguna e stilare un cronoprogramma di interventi di ampio respiro e con una programmazione a lungo termine».