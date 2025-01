ORBETELLO – “Con il via da parte del Senato all’istituzione del Parco ambientale per la Laguna di Orbetello si raggiunge un risultato storico frutto di un lavoro nato in Commissione ambiente da una mia proposta di legge che oggi finalmente trova forza legislativa garantendo alla Laguna uno status giuridico grazie al quale sostenibilità ambientale, sociale, economica, territoriale, amministrativa e tutela delle biodiversità saranno protetti e valorizzati”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera, Francesco Battistoni.

“Se siamo giunti in tempi così rapidi alla definizione di Parco ambientale lo si deve alla partecipazione costruttiva di tutti gli attori istituzionali coinvolti a partire dal ministro Gilberto Pichetto Fratin che, fin da subito, è stato favorevole al testo legislativo elaborato in Commissione ambiente, sintesi anche della mia proposta legislativa, che ha visto l’adesione e il voto all’unanimità di tutti i membri della Commissione”.

“Quella di oggi – prosegue Battistoni – è una giornata molto importante per l’ecosistema orbetellano che avrà una nuova governance di gestione con la partecipazione diretta del ministero dell’Ambiente, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario, ma anche e soprattutto, la tutela di un territorio ambientalmente unico”.

“Come vicepresidente della Commissione – conclude Battistoni – ringrazio il presidente Mauro Rotelli e i colleghi per la leale e costante collaborazione avuta durante questo iter legislativo che ci ha permesso di raggiungere un obiettivo di tutela ambientale pragmatico e di sistema”.

“Quello di oggi è veramente un primo grande obiettivo raggiunto per il quale ringrazio l’amico Francesco Battistoni vicepresidente Commissione ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera, il ministro Pichetto Fratin e tutti gli attori coinvolti per l’impegno profuso nel lavorare, da subito, fino a conseguire questo grande risultato, testimonianza dell’importanza che la Laguna di Orbetello riveste a livello Nazionale. Grazie a tutto questo, da oggi, inizierà un nuovo percorso per la nostra Laguna” così dichiara Roberto Berardi, consigliere comune di Orbetello con delega alla Laguna.