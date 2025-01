GROSSETO – Il 2025 dell’Atletica Grosseto Banca Tema comincia con importanti novità per quanto riguarda l’area tecnica: dopo le recenti elezioni, che hanno visto l’affermazione del pisano Fabio Mariotti, ora a capo del comitato regionale, sono arrivate le nomine dei grossetani Saveria Frate e Fabrizio Pezzutto nella nuova struttura regionale.

Frate, che la scorsa stagione ha portato Thomas Nencini al titolo italiano Cadetti sui 300hs, è la nuova responsabile del settore ostacoli della Toscana: “Sono contentissima per questo nuovo incarico, che arriva dopo una vita dedicata all’atletica. Prendo il testimone da Ilaria Ceccarelli, con la quale condivido in pieno la visione di questo settore, continuerò con la stessa linea tecnica che è stata impostata dai miei predecessori”, queste le parole di Saveria, allenatrice specialista di velocità e ostacoli e figura storica dell’Atletica Grosseto Banca Tema.

Per Pezzuto è arrivata invece la nomina come collaboratore del settore marcia, settore che vede come responsabile il livornese Massimo Passoni: “Continuo con entusiasmo un lavoro iniziato ormai 8 anni fa, e che ha portato il nostro comitato a ottenere grandissime soddisfazioni”, ha commentato Fabrizio, anche lui reduce dal titolo italiani Cadetti conquistato con Riccardo Rabai nell’ultima rassegna tricolore.

Intanto lo scorso weekend è arrivato il titolo toscano al coperto per Daniel Dante Merli, allenato proprio da Saveria Frate, che nel corso dei Campionati Regionali Indoor di Carrara ha conquistato il gradino più alto del podio nella gara Allievi dei 50m ostacoli, confermando il pass per i Campionati Italiani al coperto in programma ad Ancona l’8 e il 9 febbraio. Pass che si aggiunge a quelli già conquistati da Anselme Faragli, sempre negli ostacoli, e da Gabriele D’Amico nei 60m (foto Moscati).