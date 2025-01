GROSSETO – È stato inaugurato nel parco di viale Einaudi il primo pannello grafico del progetto “Rispetta il parco, regala un sorriso”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i giovani al rispetto degli spazi verdi, promuovendo messaggi positivi di senso civico.

Prosegue così l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto per tutelare e valorizzare i parchi cittadini, luoghi fondamentali per il gioco dei bambini, la socializzazione e il benessere di tutti. Oltre al pannello, nel parco è stata affissa la prima targa del progetto “Voci contro il bullismo”, un’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con l’istituto comprensivo 4 di Grosseto. Le targhe riportano frasi ideate dai bambini, pensate per trasmettere valori di rispetto e contrastare fenomeni di bullismo. Anche queste saranno progressivamente installate in altri parchi della città.

Le installazioni proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di rafforzare l’educazione al rispetto degli spazi comuni e sensibilizzare la comunità sui valori della convivenza civile.

“Con il progetto ‘Rispetta il parco, regala un sorriso’, vogliamo promuovere una cultura del rispetto e del senso civico – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche giovanili Angela Amante –. I nostri parchi sono beni preziosi per la comunità, spazi vitali per le famiglie, i giovani e i bambini. È fondamentale proteggerli non solo con interventi istituzionali, ma coinvolgendo attivamente i cittadini, soprattutto le nuove generazioni”.