GROSSETO – Nell’adunanza di martedì 21 gennaio si è ufficialmente insediato, con voto unanime per tutte e tre le componenti, il nuovo ufficio di presidenza, composto da: Adele Stefanini come presidente, Lorenzo Melillo come vicepresidente, subentrato come nuovo membro della commissione, e a Samanta Vanni il ruolo di segretario.

L’obiettivo primario del nuovo ufficio di presidenza sarà quello di organizzare il lavoro in modo capillare e concreto per rispondere ai bisogni dei cittadini, con un’attenzione particolare alle esigenze emergenti e ai bisogni della comunità.

Il nuovo ufficio di presidenza punta fortemente sui giovani, sia in termini di rappresentanza tra gli eletti, sia come target a cui rivolgere parte di progetti e iniziative, in sinergia con la Consulta dei Giovani. Questa scelta testimonia la volontà di arricchire il lavoro della commissione con energie fresche e prospettive innovative.

“È per me un grande piacere essere stato eletto vicepresidente di questa commissione – commenta Lorenzo Melillo -. Rivestire questo ruolo significa avere la possibilità di contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più giusta e inclusiva. Mi dedicherò con impegno a promuovere il valore dell’uguaglianza e a rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno riconoscimento dei diritti di tutti”.

“Sono contenta ed entusiasta di essere la presidente di questa commissione aggiunge Adele Stefanini -, per me è un impegno costante per il territorio. Spero vivamente che possa essere una ripartenza, data la forte voglia e volontà di essere propositivi e attivi nel nostro comune. Abbiamo in mente molti progetti, che come commissione cercheremo di portare avanti con impegno e dedizione. Per questo nuovo ufficio di presidenza mi auguro il meglio”.

La commissione è già al lavoro per sviluppare nuove iniziative, dialogare con i cittadini e promuovere valori di uguaglianza, inclusione e pari diritti per tutti.