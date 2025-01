MASSA MARITTIMA – La scorsa domenica, 19 gennaio, al Lago dell’Accesa si è svolto un addestramento regionale del nucleo cinofilo Vab Toscana.

Oltre 20 unità cinofile provenienti dalla provincia di Grosseto e da tutta la regione si sono cimentate in simulazioni di ricerca persona dispersa. Questa esercitazione è propedeutica all’esame per il conseguimento del brevetto Vab Italia, in quanto le unità che hanno partecipato alle prove, sono state valutate da due istruttori cinofili e potranno proseguire il percorso formativo fino al conseguimento dell’ abilitazione.

Le simulazioni di ricerca sono state svolte in coordinamento con il nucleo droni utilizzando apparati dotati anche di termocamera in grado di individuare dall’alto sia i conduttori e figuranti sia i cani, sviluppando una sinergia che possa massimizzare le possibilità di ritrovare persone disperse nel minor tempo possibile.

«Un sentito ringraziamento – dicono dalla Vab – al Comune di Massa Marittima e all’Unione Comuni Montana Colline Metallifere per il supporto e la collaborazione e all’associazione Anpas Scarlino Soccorso che ha garantito la presenza di personale sanitario e un’ ambulanza durante tutta la giornata».