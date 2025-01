GROSSETO – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del professor Lionello Punzo, che fu presidente del comitato tecnico-scientifico del Polo Universitario Grossetano dal 1999 a 2006”.

Così l’attuale presidente del Comitato Claudio Pacella alla notizia della morte del docente.

“Il professor Punzo ha dato un impulso importante alla creazione del Polo Universitario che noi conosciamo oggi – afferma Pacella – dando solidità, in qualità di prorettore delegato all’offerta accademica maremmana, di cui fu il padre dello storico corso di laurea in Economia dell’Ambiente e del Turismo Sostenibile che, per anni, lo ha caratterizzato attirando numerosi studenti. Fu proprio lui, insieme all’allora sindaco Alessandro Antichi, a rendere definitiva la sede di via Ginori per le attività accademiche. E’ stato sul solco del lavoro che fu avviato dal professor Lionello Punzo che ancora oggi lavoriamo per far crescere l’offerta formativa del nostro Polo Universitario di cui oggi mi onoro di presiedere il comitato tecnico-scientifico”.

“Nel rivolgere le condoglianze alla famiglia è mia intenzione far osservare un minuto di raccoglimento in suo ricordo in occasione della prossima riunione che lui ha presieduto”.