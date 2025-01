GROSSETO – Prima puntata di “Difendiamo il territorio” della nuova rubrica de Il Giunco realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica CB6 Toscana Sud. Sarà uno spazio per conoscere meglio il Consorzio e le sue attività, i progetti per il territorio, dall’irrigazione alle difesa dal rischio idraulico e le iniziative legate al rispetto dell’ambiente.

In questo primo nostro appuntamento abbiamo intervistato il nuovo presidente del Consorzio Federico Vanni.