GROSSETO – La formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto archivia la prima parte della stagione, la Coppa Italia, con una sconfitta sulla pista del Viareggio Hockey per 7-5 (foto Urracci). I biancorossi, guidati in panchina da Emilio Minchella, si sono arresi nella ripresa, dopo aver giocato alla pari con il quintetto versiliese nella prima frazione, chiusa sotto per 3-2. I grossetani, dopo aver fallito con tiro diretto con Bardini e un rigore con Giabbani sullo 0-0 si sono trovati in svantaggio per 2-0 nel giro di pochi secondi, ma Bianchi al 20′ e Bruzzi al 22′ hanno pareggiato i conti. Del Medico, a segno a 53 secondi dal riposo, ha firmato il 3-2 del Viareggio.

Nel secondo tempo Bianchi ha risposto a Del Medico, segnando il 4-3. Una doppietta dello stesso Del Medico (autore di cinque reti) ha portato i locali sul 6-3. Le due segnature di Mattia Giabbani (a 9’21 e 7’37 dalla sirena) riportano sotto i Pattinatori. Il rigore di Del Medico fissa però il 7-5 finale.

Bruzzi e compagni chiudono la fase eliminatoria di Coppa al secondo posto, alle spalle dell’imbattuto Castiglione, con tre vittorie e tre sconfitte, con 51 reti segnate, delle quali 24 segnate da Marco Bianchi.

L’11 gennaio scatterà il campionato di serie B con il Circolo Pattinatori impegnato sul campo del Canniccia Motor Forte dei Marmi. Spostato al 18 gennaio l’esordio casalingo con Camaiore.

CP GROSSETO: Marinoni; Bruzzi (1), Giabbani (2), Cardi, Perfetti, Bardini, Giusti, Burroni, Bianchi (2). All. Emilio Minchella.