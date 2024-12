GROSSETO – Pioggia di premi per il Circolo Tennis Grosseto alla cerimonia di premiazione della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) tenutasi a Coverciano. Il circolo maremmano si è aggiudicato ben due titoli italiani, confermandosi fucina di giovani talenti e punto di riferimento nel panorama tennistico nazionale.

Doppia festa per il Circolo Tennis Grosseto, incoronato Campione Italiano Under 14 femminile per la stagione 2023/2024 e Campione Italiano della Coppa dei Doppi Tennis TPRA categoria Argento Misto 2024. Un risultato straordinario che testimonia l’impegno e la dedizione di atleti, tecnici e dirigenti.

A livello individuale, brillano le stelle di Rachele Saleppico e Anna Nerelli, entrambe tesserate per il Circolo Tennis Grosseto. Saleppico si è laureata Campionessa Italiana di Doppio Under 13 nel 2024, mentre Nerelli ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana di Doppio Under 13 nel 2023 e una straordinaria doppietta nel 2024, trionfando sia nel singolo che nel doppio Under 14.

Un riconoscimento speciale è andato anche ai giovani tennisti grossetani vincitori della gara di doppio della Coppa Mario Belardinelli 2024: Lara De Pellegrin, Aurora Garzella, Ginevra Mannari, Carolina Pacini, Lisa Palombo, Pietro Bongini, Ianis Alberto Cruceru, Tommaso Francesconi, Gerardo Lai, Jacopo Meini e Gerardo Simonetti, guidati dai capitani Riccardo Rafanelli e Romeo Tanganelli.

Questi successi rappresentano un motivo di grande orgoglio per il Circolo Tennis Grosseto e per l’intero movimento tennistico maremmano. La società si conferma un punto di riferimento per la formazione di giovani atleti di talento, grazie al lavoro qualificato dello staff tecnico e all’impegno costante nel promuovere la pratica del tennis a tutti i livelli.