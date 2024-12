GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Francesco Saverio

San Francesco Saverio, nato nel 1506 in Navarra, Spagna, fu uno dei primi compagni di Sant’Ignazio di Loyola e co-fondatore della Compagnia di Gesù. Missionario instancabile, evangelizzò l’India, il Giappone e altre regioni dell’Asia, guadagnandosi il titolo di “Apostolo delle Indie”. Morì il 3 dicembre 1552 sull’isola di Sancian, vicino alla costa cinese.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 7:25

7:25 Tramonto: 16:45

Nati oggi:

Joseph Conrad (1857-1924): Scrittore polacco naturalizzato britannico, autore di opere come "Cuore di tenebra".

Nino Rota (1911-1979): Compositore italiano, celebre per le colonne sonore di film come "Il Padrino".

Jean-Luc Godard (1930-2022): Regista francese, figura di spicco della Nouvelle Vague.

Ozzy Osbourne (1948): Cantante britannico, noto come frontman dei Black Sabbath.

Pier Ferdinando Casini (1955): Politico italiano, già Presidente della Camera dei Deputati.

Accadde oggi:

915: Papa Giovanni X incorona Berengario I come Imperatore del Sacro Romano Impero.

1967: Il dottor Christiaan Barnard esegue il primo trapianto di cuore umano a Città del Capo, Sudafrica.

1992: Viene inviato il primo SMS della storia con il testo "Merry Christmas".

Curiosità sulla Maremma:

La Maremma, con le sue vaste aree paludose bonificate nel corso dei secoli, è diventata un habitat ideale per numerose specie di uccelli migratori. In particolare, l’Oasi WWF della Laguna di Orbetello ospita ogni anno migliaia di fenicotteri rosa, aironi e altre specie rare, rendendola una meta privilegiata per gli appassionati di birdwatching e un esempio di successo nella conservazione della biodiversità.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.