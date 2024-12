GROSSETO – Una collaborazione che dura da più di vent’anni quella tra il fotografo ed editore Cesare Moroni e Banca Tema.

Si è svolta questo pomeriggio, nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema a Grosseto, la presentazione della raccolta di calendari firmati da Cesare Moroni, i cui protagonisti sono, sin dalle prime edizioni, la natura e le nostre comunità.

‘Celebriamo oggi il legame che da vent’anni unisce la nostra Banca a Cesare Moroni, con un’esposizione dei calendari fotografici che ogni anno regaliamo ai nostri soci e clienti – afferma il presidente Francesco Carri -. Un omaggio che simboleggia il legame del nostro Istituto con il territorio, atteso da molti clienti che ormai lo considerano un oggetto da collezionare’.

‘Abbiamo cominciato a lavorare con Moroni venti anni fa, il calendario 2025 è il numero ventuno’ dichiara il direttore generale Fabio Becherini ‘Inizialmente Cesare si occupava di scattare le foto, poi negli anni la collaborazione si è fatta più stretta ed è diventato l’artefice e l’editore dell’intera opera. Un anno facemmo un’edizione speciale con le immagini scattate dai nostri soci che avevano frequentato un corso di fotografia tenuto proprio da Moroni. Si è creato nel tempo un legame di fiducia e stima reciproca’.

‘Il tema di quest’anno sono gli alberi – afferma Cesare Moroni -. Con l’aiuto delle guardie forestali, che mi hanno segnalato alcuni esemplari che sono rappresentativi di tutto il territorio di competenza di Banca Tema, ho fotografato circa quaranta piante e le ho inserite nel calendario 2025 con una citazione o un aneddoto ripreso dalle leggende popolari’.

I ‘racconti per immagini’ del nostro territorio che Moroni ogni anno ha impresso, mese dopo mese, nelle pagine dei suoi calendari sono molti: dai borghi, alle piazze, ai siti archeologici, agli antichi mestieri, alle campagne, al mare. Tutti temi che evocano la storia, la bellezza e la varietà dei nostri luoghi e lasciano trasparire la passione che Cesare Moroni ha per la sua terra e per il suo lavoro.