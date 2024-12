Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – La società Us Follonica Gavorrano comunica che sono aperte le prevendite dei biglietti sul circuito CiaoTickets per la gara tra Follonica Gavorrano e Livorno, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D, in programma mercoledì 4 dicembre alle 14,30 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

I biglietti sono disponibili in prevendita, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets. Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di martedì 3 dicembre.

Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto elettronico: si potrà mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti mercoledì 4 dicembre dalle 13 alle 14,30, direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.