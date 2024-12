GROSSETO – Martedì 3 dicembre la Maremma sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con temperature miti per la stagione.

Mattina: nubi sparse

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi su gran parte della provincia. Le temperature mattutine oscilleranno tra 6°C e 11°C, con venti deboli provenienti da nord-est.

Pomeriggio: schiarite e clima mite

Nel pomeriggio sono previste ampie schiarite, soprattutto nelle zone costiere come Follonica e Orbetello. Le temperature massime raggiungeranno i 16-18°C, con venti deboli dai quadranti orientali.

Sera: aumento della nuvolosità

In serata, la nuvolosità tenderà ad aumentare, ma senza precipitazioni significative. Le temperature serali si attesteranno intorno ai 10-12°C, con venti deboli variabili.

Le previsioni comune per comune

