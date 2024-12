ALBINIA – Per i lavori sulla rete idrica, partiti oggi (lunedì 2 dicembre) ad Albinia, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità che dureranno fino al termine dell’intervento.

Dalle ore 08.00 di oggi, 02 dicembre 2024, fino al termine dei lavori, con apposizione della relativa segnaletica verticale, sono istituiti i seguenti divieti:

– in via Raffei, nel tratto di strada compreso tra via Aldi e piazza cavalieri di Vittorio Veneto, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata ed il senso unico con direzione da piazza cavalieri di Vittorio veneto a via Aldi;

– in via Pascucci, lungo uno stallo di sosta fronte civico 41. il divieto di sosta permanente con rimozione forzata ed il divieto di transito veicolare, nel tratto di strada compreso tra piazza cavalieri di Vittorio Veneto e via Paolieri (questo punto sarà eseguibile esclusivamente nel giorno in cui verrà effettuata l’asfaltatura della strada in prossimità dell’intersezione con piazza cavalieri di Vittorio Veneto con apposizione della relativa segnaletica verticale almeno 48 ore prima dell’intervento di asfaltatura).