GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Santa Bibiana

Oggi si celebra Santa Bibiana, martire cristiana del IV secolo. Secondo la tradizione, subì il martirio a Roma durante le persecuzioni dell’imperatore Giuliano l’Apostata. È patrona di coloro che soffrono di malattie mentali e nervose.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 7:25

7:25 Tramonto: 16:50

Nati oggi:

Maria Callas (1923) – Soprano statunitense di origine greca, considerata una delle più grandi cantanti liriche del XX secolo.

(1923) – Soprano statunitense di origine greca, considerata una delle più grandi cantanti liriche del XX secolo. Gianni Versace (1946) – Stilista italiano, fondatore dell’omonima casa di moda, noto per il suo stile innovativo e audace.

(1946) – Stilista italiano, fondatore dell’omonima casa di moda, noto per il suo stile innovativo e audace. Britney Spears (1981) – Cantante e attrice statunitense, icona pop degli anni 2000.

(1981) – Cantante e attrice statunitense, icona pop degli anni 2000. Monica Seles (1973) – Tennista statunitense di origine serba, vincitrice di numerosi titoli del Grande Slam.

(1973) – Tennista statunitense di origine serba, vincitrice di numerosi titoli del Grande Slam. Francesco Toldo (1971) – Ex calciatore italiano, portiere di Fiorentina e Inter, nonché della nazionale italiana.

Accadde oggi:

1804 – Napoleone Bonaparte si autoincorona imperatore dei francesi nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

– Napoleone Bonaparte si autoincorona imperatore dei francesi nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. 1942 – Enrico Fermi e il suo team realizzano la prima reazione nucleare a catena auto-sostenuta presso l’Università di Chicago, segnando una svolta nella fisica nucleare.

– Enrico Fermi e il suo team realizzano la prima reazione nucleare a catena auto-sostenuta presso l’Università di Chicago, segnando una svolta nella fisica nucleare. 2001 – La Enron, gigante statunitense dell’energia, dichiara bancarotta, segnando uno dei più grandi fallimenti aziendali nella storia degli Stati Uniti.

Curiosità sulla Maremma:

La Maremma, vasta area della Toscana meridionale, è rinomata per la sua ricca biodiversità e le tradizioni secolari. Una delle figure emblematiche della regione è il “buttero”, il mandriano maremmano. I butteri sono celebri per la loro abilità nel governare le mandrie di bovini e cavalli bradi, utilizzando tecniche tramandate di generazione in generazione. Vestiti con il caratteristico cappello a tesa larga e il mantello impermeabile detto “pastrano”, i butteri rappresentano un simbolo della cultura rurale maremmana. La loro tradizione è così radicata che, nel 1890, un gruppo di butteri sfidò e sconfisse i cowboy americani in una gara di doma e gestione del bestiame organizzata da Buffalo Bill durante il suo spettacolo itinerante a Roma. Questo episodio sottolinea l’eccellenza e la fierezza dei butteri, custodi di un patrimonio culturale unico nel suo genere.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.