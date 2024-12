La maremma toscana è un luogo incantevole. Corrisponde alla parte meridionale della provincia di Livorno, comprende la provincia di Grosseto per raggiungere le pendici dell’Amata e delle Colline Metallifere. Termina con la media valle dell’Ombrone.

In particolare comprende tutte le città che si estendono in quel territorio, ovvero, Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia e Orbetello, Scansano e Pitigliano, Punta Ala e Sorano. A queste si aggiunge anche l’Isola del Giglio, Massa Marittima, il Monte Argentario e Piombino, tra le più conosciute insieme a Grosseto.

Questa zona è ricca di città d’arte, città bagnate dal mare e aree collinari da cui sono fortemente attratti i turisti. Conta di circa 200 mila abitanti, di cui almeno 23 mila sono stranieri. L’area conta di 31 comuni e si estende per circa 5000kmq.

Un vantaggio di aprire un Franchising in questa zona, dunque, è quello di poter contare su un’ampia zona particolarmente variegata a livello geografico. Inoltre, la possibilità di contare su un pubblico locale ma non solo, di ampliare il proprio pubblico proponendo i propri prodotti e servizi ad un target interessato ad esplorare e conoscere l’area, degustando e acquistando prodotti locali.

Inoltre, la presenza del mare e di un tratto collinare offre il vantaggio di sfruttare appieno la stagione la stagione estiva e quella invernale, contando su un turismo che si estende per tutto l’anno.

Un’ottima opportunità è offerta anche dai vitigni autoctoni che promuovono la coltura e la cultura del vino in tutte le sue sfaccettature. Ciò significa che vi è la possibilità di aprire anche diverse attività nel settore differenziando tra cantine, aziende produttrici di vino. Queste possono rivolgersi sia su un pubblico consumatore finale, sia ad altre attività come ristoranti, bar, pub o locali di degustazione che si riforniscono dalle aziende produttrici per la vendita al dettaglio.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla vicinanza ad altre città culturali toscane, come ad esempio Pisa, che permettono di espandere ulteriormente il pubblico delle attività locali. Anche la vicinanza all’alto Lazio offre la possibilità di ampliare il pubblico per la continua crescita del fatturato annuo.

Aprire un’attività in Franchising nella Maremma Toscana, quindi, può essere senz’altro un’occasione di aprire un’attività fiorente e consolidata che si avvantaggia di una posizione strategica. Significa, inoltre, aprire un’attività in un’area italiana investita da diversi settori economici, che spaziano dalla grande distribuzione a piccole attività locali. È possibile trovare tutte le risposte sulla seguente guida di https://www.lavoroefranchising.com/ che spiega in modo e conciso come aprire un’attività di Franchising.

Opportunità di Frachising nella zona della Maremma Toscana

Si tratta di un’area ampiamente turistica geograficamente caratterizzata da mare e colline. È facile, quindi, pensare a quali possono essere le opportunità di Franchising in quell’area. La più grande opportunità è rappresentata dal settore alberghiero e da quello della ristorazione. Chi desidera aprire un Franchising, infatti, può pensare di scegliere Brand come Best Western o Holiday Inn.

Altre opportunità di Franchising sono rappresentate da Pub, ristoranti, bar e locali di degustazione. Non solo, L’area della Maremma Toscana è caratterizzata anche da vitigni autoctoni, utilizzati per la vinificazione. Da questi si ricava il sangiovese e il vermentino, oltre al ciliegiolo, il trebbiano e ansonica. Questo fa sì che vi sia una fiorente opportunità di Franchising nel settore della viticoltura, con la possibilità di aprire cantine ed enoteche.

Come ogni altra area italiana, inoltre, anche nella Maremma Toscana vi sono Brand attivi nella GDO, nel settore dell’abbigliamento come Calzedonia, Tezeni, Terranova, Scarpamondo e Intimissimi, oppure profumerie e farmacie, erboristerie e negozi di prodotti naturali, palestre e attività per la cura della persona.

In più ci sono tantissimi negozi in Franchising di grande distribuzione di tecnologia ed elettrodomestici, come Expert e Trony.

Ottime anche le opportunità di Franchising per il settore Pet, per quanto riguarda il settore immobiliare, che aprono opportunità di Franchising con Brand di zona, e per il settore turistico relativo alle agenzie viaggi.

Tuttavia, aprire un franchising non è così facile come si potrebbe pensare, e prima di scegliere il tipo di attività preferita e il relativo Brand, sarebbe bene capire bene come funziona questo mondo e come muoversi.

Chi sceglie di aprire un Franchising in questa area d’Italia può sfruttare numerosi Brand già affermati e apprezzati dalla popolazione locale, e avere la possibilità di scegliere Brand di nicchia per colpire pubblici diversi.

Franchising nella Maremma Toscana: un mercato fiorente

Secondo Assofranchising, in quest’area della Toscana vi è un ottimo giro d’affari relativo alle attività di Franchising, pari a circa 3 miliardi di Euro.

Secondo Confcommercio in Toscana vi sono più di duemila punti vendita di Franchising con oltre 10 mila addetti occupati nel mercato.

Il fatturato di queste attività è sempre in crescita con un aumento annuo stabile. Le attività più redditizie sono quelle del settore alberghiero e della ristorazione, che grazie al turismo ottengono un fatturato ricco ogni anno.