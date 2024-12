GROSSETO – Torna il campionato d’inverno mountain bike Uisp. La novità è che si parte già il 15 dicembre, con la prima prova a Cala Violina targata Team Marathon Bike. Si passa al 2025 con la seconda tappa a Giuncarico organizzata da Giuncarino Trail, poi il 9 febbraio a Batignano con la MareVettaMare, il 16 febbraio a Monte Argentario con Mt Bike Argentario e il 23 febbraio a Cala Felice con Bassi Bike. Premi come sempre ai primi tre di ogni categoria per ogni tappa e maglia al vincitore di ogni categoria al termine del circuito. Per informazioni 33467998904.