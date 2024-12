GROSSETO – La settimana dal 2 all’8 dicembre 2024 nella provincia di Grosseto sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con giornate soleggiate alternate a possibili rovesci.

Lunedì 2 dicembre: Soleggiato

La settimana inizia con cieli sereni e temperature miti. Le massime raggiungeranno i 15°C, mentre le minime scenderanno fino a 4°C. Una giornata ideale per attività all’aperto.

Martedì 3 dicembre: Possibili rovesci

Si prevedono un paio di rovesci, con temperature massime intorno ai 15°C e minime sugli 8°C. È consigliabile portare un ombrello se avete in programma uscite.

Mercoledì 4 dicembre: Nuvoloso

La giornata sarà prevalentemente nuvolosa, con temperature massime di 13°C e minime di 6°C. Non sono previste precipitazioni significative.

Giovedì 5 dicembre: Ampiamente soleggiato

Torna il sole con cieli ampiamente sereni. Le temperature oscilleranno tra una massima di 14°C e una minima di 4°C. Una giornata piacevole per passeggiate.

Venerdì 6 dicembre: Sole tra le nuvole

Sole attraverso nuvole alte, con temperature massime di 14°C e minime di 6°C. Una giornata tranquilla senza fenomeni rilevanti.

Sabato 7 dicembre: Nuvole basse

La giornata sarà caratterizzata da nuvole basse, con temperature massime di 15°C e minime di 9°C. Possibili foschie al mattino.

Domenica 8 dicembre: Rovesci serali

Un paio di rovesci, principalmente nella notte, con temperature massime di 14°C e minime di 7°C. Meglio pianificare le attività all’aperto nelle ore diurne.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo.