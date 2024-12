GROSSETO – Per la giornata di domani, lunedì 2 dicembre 2024, si prevede un tempo prevalentemente soleggiato su tutta la provincia di Grosseto. Le temperature saranno miti per la stagione, con massime intorno ai 15°C e minime che potrebbero scendere fino a 4°C.

Mattina e Pomeriggio

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, garantendo una giornata luminosa. Le temperature massime raggiungeranno i 15°C, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Sera e Notte

In serata, le temperature caleranno gradualmente, con minime che potrebbero toccare i 4°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una notte tranquilla.

Venti

I venti saranno deboli e proverranno principalmente dai quadranti nord-orientali, senza particolari intensificazioni durante la giornata.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo.