SANREMO – Lucio Corsi canterà sul palco dell’Ariston. Ci sarà anche il cantautore maremmano tra i 25 big che prenderanno parte al prossimo festival di Sanremo in programma dall’11 al 15 febbraio 2025.

Lucio Corsi, che in questi giorni è su tutte le piattaforme con il suo nuovo singolo “Tu sei il mattino”, è uno dei protagonisti della serie tv Vita da Carlo III con Carlo Verdone e da oggi è ufficialmente uno dei cantati della nuova edizione di Sanremo.

Si tratta di un altro passo in avanti per la sua carriera nel mondo della musica dopo i successi dei suo i primi album, il tour in tutta Italia e la collaborazione con Verdone nella sua nuova serie. Recentemente è uscito al video del suo nuovo singolo, video nel quale compare proprio Verdone.

Ecco tutti i cantanti in gara

Nella kermesse sanremese condotta da Carlo Conti questi sono i cantanti in gara: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.