GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

GROSSETO – 1 dicembre 2024

Santo del giorno

Oggi si celebra Sant’Eligio, patrono degli orafi, dei fabbri e dei maniscalchi. Vescovo di Noyon nel VII secolo, è ricordato per la sua grande abilità artistica e la sua generosità verso i poveri.

Orari di alba e tramonto

A Grosseto, il sole sorgerà alle 7:23 e tramonterà alle 16:43.

Chi è nato oggi

Woody Allen (1935) – Regista, attore e sceneggiatore statunitense, famoso per film come Manhattan e Annie Hall.

(1935) – Regista, attore e sceneggiatore statunitense, famoso per film come Manhattan e Annie Hall. Maria Callas (1923) – Leggendaria soprano greca, tra le più celebri interpreti dell’opera lirica.

(1923) – Leggendaria soprano greca, tra le più celebri interpreti dell’opera lirica. Giacomo Puccini (1858) – Celebre compositore italiano, autore di capolavori come La Bohème e Madama Butterfly.

(1858) – Celebre compositore italiano, autore di capolavori come La Bohème e Madama Butterfly. Pablo Escobar (1949) – Criminale colombiano noto come “il re della cocaina”.

(1949) – Criminale colombiano noto come “il re della cocaina”. Richard Pryor (1940) – Comico e attore statunitense, tra i pionieri della stand-up comedy.

Accadde oggi

1913 – Viene inaugurata la linea metropolitana di Buenos Aires, la prima nell’America Latina.

– Viene inaugurata la linea metropolitana di Buenos Aires, la prima nell’America Latina. 1955 – Rosa Parks rifiuta di cedere il suo posto sull’autobus a un uomo bianco a Montgomery, in Alabama, dando inizio al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

– Rosa Parks rifiuta di cedere il suo posto sull’autobus a un uomo bianco a Montgomery, in Alabama, dando inizio al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. 1990 – Il Regno Unito e la Francia completano lo scavo del Tunnel della Manica, collegando per la prima volta via terra i due Paesi.

Curiosità sulla Maremma

Sapevate che il buttero, figura simbolo della Maremma, è stato protagonista di una curiosa sfida internazionale? Nel 1890, alcuni butteri toscani affrontarono i cowboys americani del circo di Buffalo Bill in una gara di abilità a Roma. I butteri, guidati da Augusto Imperiali, dimostrarono di essere altrettanto, se non più, abili nella doma e nella conduzione dei cavalli selvatici, tenendo alto l’onore delle tradizioni maremmane. Questa vicenda, ancora oggi, viene ricordata con orgoglio dai maremmani come un esempio della loro maestria e passione per il territorio.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.