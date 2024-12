FOLLONICA – È Matteo Iannitelli il nuovo segretario del Partito democratico di Follonica. 39 anni, iscritto al partito già da tempo, Iannitelli è stato eletto oggi al congresso del Pd grazie anche all’accordo che ha permesso ai “dem” una candidatura unitaria.

Un accordo che spiega Iannitelli è stato raggiunto ieri ed è basato sui sei punti: «I sei punti della nostra piattaforma sono rinnovamento che non significa “rottamazione”; ascolto e proposta, cioè un impegna ad ascoltare i cittadini, le associazioni e gli operatori economici per elaborare una proposta politica forte e condivisa; comunicazione per Migliorare la comunicazione interna ed esterna del partito; opposizione: Il Pd di Follonica svolgerà un ruolo di opposizione costruttiva, portando avanti le istanze dei cittadini in consiglio comunale; organizzazione di eventi: punteremo a organizzare eventi su temi locali e nazionali per coinvolgere la cittadinanza e rafforzare il partito; infine Prossimità e comunità: Il Pd sarà presente sul territorio, partecipando alle iniziative e ai momenti istituzionali».

Parlando di eventi, Iannitelli ha anticipato l’intenzione di organizzare un evento simile alla Festa dell’Unità, pur in una forma più semplice. Il nuovo segretario ha ribadito l’importanza di mantenere e rafforzare la coalizione con le forze politiche che hanno condiviso il percorso alle ultime elezioni. «L’obiettivo è quello di costruire una coalizione ampia e competitiva, basata su una visione comune per la città».

Per quanto riguarda la composizione della segreteria, Iannitelli ha annunciato che si baserà su criteri di competenza e novità, «con l’obiettivo di inserire persone nuove che possano portare una visione fresca».

«Noi saremo a lavoro in città per essere vicini ai cittadini in questo momento cruciale per Follonica anche considerando l’immobilismo dell’attuale amministrazione comunale, nonostante siano passati sei mesi dalle elezioni».

Ai lavori del congresso hanno partecipato il consigliere regionale Francesco Gazzetti che ha traghettato il partito dopo le elezioni, il segretario provinciale Giacomo Termine, il presidente della Provincia Francesco Limatola, la segretaria uscente Mirjam Giorgieri, Alessandro Ricciuti di Primavera Civica, il segretario del Psi Gregorio Cordovani, la segretaria dei Giovani Comunisti Giulia Piva, il presidente dell’Anpi Claudio Bellucci, Carlotta Sorrentino dell’Arci provinciale, Riccardo Tosi della Rsu Cgil Venator.

Anche il sindaco Matteo Buoncristiani ha inviato un messaggio di saluto al congresso.