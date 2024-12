PORTO ERCOLE – È stato il gruppo Facebook King’s club a dare a tutti la brutta notizia, la morte di Gaetano Salvatore Quintiero «Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di un’icona della vita notturna dell’Argentario, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui momenti di spensierata allegria».

«Gaetano ha iniziato al King’s Bar di Porto Ercole. Questo locale, già noto, ha trovato in Gaetano un’anima capace di amplificarne il fascino. Successivamente, Gaetano ha portato il suo talento alla discoteca di Cala Galerea, un ambiente diverso, ma che ha saputo arricchirsi con la sua inconfondibile personalità».

«Ma il suo capolavoro, quello che doveva essere il suo vero lascito, è senza dubbio il Baretto, il noto locale sulla marina di Porto Ercole. Il Baretto è diventato molto più di un semplice bar – si legge -: era un simbolo della vita notturna argentarina. Gaetano non era solo un barman, era un creatore di atmosfere, un tessitore di relazioni, un uomo che ha saputo trasformare il lavoro in una vera e propria missione, animata dalla passione per il suo territorio e per le persone che lo frequentavano. Il suo spirito resterà vivo in ogni brindisi, in ogni risata, in ogni ricordo di una serata trascorsa nei locali che ha reso leggendari. Ciao Gaetano, resterai per sempre nel nostro cuore».