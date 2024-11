ROCCASTRADA – Ancora una vittima della truffa dell’avvocato. Ad essere caduta nella trappola di un gruppo di malintenzionati è stata una signora residente nel territorio comunale di Roccastrada.

Nella giornata di ieri, 29 novembre, alla donna è arrivata una telefonata da parte di un presunto avvocato che, con modi molti convincenti, le ha fatto credere che il figlio era stato coinvolto in un brutto incidente stradale e, per non finire in guai più seri, avrebbe dovuto pagare rapidamente una specie di “cauzione” per il suo rilascio.

Per rendere i fatti ancora più credibili, una seconda telefonata, stavolta da parte di un sedicente carabinieri, ha convinto la donna a collaborare per aiutare il figlio.

A questo punto “l’avvocato” ha inviato un suo collaboratore a casa della donna, al quale la signora ha consegnato 20mila euro in contanti e preziosi in oro. Il malintenzionato, appena arraffato il bottino si è velocemente allontanato dall’abitazione.

Solo più tardi, insieme al figlio che nel frattempo aveva raggiunto sua mamma, la donna si è resa conto di essere stata vittima di un vero e proprio furto e ha sporto denuncia. Sul caso stanno indagando i carabinieri.