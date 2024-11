ISOLA DEL GIGLIO – “Apprendiamo con favore la notizia del presidio organizzato dalla Cgil Elba per lunedì 2 dicembre dalle ore 11 alle 13 a Portoferraio (molo Onorato) a difesa della qualità dei collegamenti marittimi” afferma il sindaco di Isola del Giglio, Armando Schiaffino.

“Un’iniziativa che anche l’amministrazione comunale di Isola del giglio condivide e sostiene. La garanzia di un’adeguata continuità territoriale rappresenta un fattore essenziale per lo sviluppo della regione e per la tutela dei diritti dei cittadini. Bene ha fatto, pertanto, la Cgil Elba ad organizzare tale iniziativa per tenere accesi i riflettori su questa importante tematica”.

“È opportuno sottolineare in questa occasione, che la legge costituzionale, approvata definitivamente in seconda deliberazione alla Camera lo scorso 28 luglio 2022, inserisce un nuovo comma in cui viene riconosciuta la natura peculiare delle isole e si promuove l’adozione delle misure necessarie ad arginare gli svantaggi da essa derivanti. La legge mira a tutelare i territori insulari e a superare tutte le problematicità soprattutto quelle connesse alle difficoltà di trasporto e di collegamento”.

“In particolare, per le isole del Giglio e di Giannutri si ritiene non negoziabile almeno la conferma delle attuali corse, per garantire il requisito minimo per il mantenimento dei suddetti obiettivi”.