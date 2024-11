GROSSETO – Si va verso il rush finale della prima fase del campionato di calcio a 5, ma ancora nessun verdetto è stilato per la formazione delle categorie, segno di un equilibrio e di una formula che sta rendendo l’annata interessante ed aperta a ogni risultato. Soprattutto nel girone A dove, a parte l’Atletico Barbiere che con il successo a tavolino sul Montalcino prende un po’ di vantaggio dal resto della compagnia, c’è grande bagarre per le altre tre posizioni che garantirebbero la serie A. L’Fc Abitando rimane seconda, ma cade 3 a 7 conto gli arrembanti Sbronzi di Riace, guidati dal trio Nechita-Gazzetta-Russo, che agguantano così la zona delle fantastiche quattro. Ma altre squadre pongono la propria candidatura, come il Bivio di Ravi, con il poker di Pagano a trascinare nel 9 a 4 contro l’Endurance Team, ma soprattutto il Barracuda Cafè, che si porta al secondo posto con l’11 a 2 sul Baraonda. E’ sempre il solito Rossi a emergere nel tabellino marcatori, aiutato questa volta da Ingrati, Miserocchi e Salvadori. In lizza c’è però anche il Foot Jolly, con le doppiette di De Luca, Brioso e Ragnini decisive nell’8 a 2 contro i Vets Futsal, mentre Lavorazione Marmi Follonica e Immobiliare Rossi si spartiscono la posta in palio con un emozionante 7 a 7: Stamati e Macovei da una parte e Ortis e Iazzetta dall’altra i giocatori in evidenza. Riposava il Car Center.

Situazione un po’ più scaglionata nel gruppo B, dove era in programma il big match tra Calcio Shop e I Rigattieri Cdp, chiuso in un pareggio (4-4) che tiene in quota entrambe le formazioni: Hudorovich e compagni interrompono la striscia di vittoria ma ormai “vedono” il traguardo della serie A, i ragazzi di Fallani, con la doppietta di Martellini, sono ad oggi l’unica squadra ad aver tolto punti alla capolista. Tra le due contendenti si inserisce al secondo posto il Barbagianni Carrozzeria Tirrena con il torrenziale 20 a 1 sul Podere Curtatone animato dalla doppia cifra di marcature del sempre più capocannoniere Pietrych, con Hrytstuk e Bender a completare l’opera. Il poker di Trotta, accompagnato dalle doppiette di Canuzzi e Laganga permette alla Tpt Pavimenti di superare 9 a 4 nello scontro diretto gli Underdogz, ma anche il Cassai Gomme si rifà sotto con l’8 a 6 su I Celestini, in cui Verdemare e Mazzi firmano il break decisivo. Lo Sciangai dimostra i progressi delle ultime settimane battendo 5 a 3 l’Angolo Pratiche (nella foto d’archivio) in virtù del tris di Panfilo, mentre i gemelli Ventura fanno fare un bel balzo in classifica all’Ac Campetto tracciando la strada nell’8 a 2 in rimonta contro il Sant’Anna. Infine, primo punto per Il Poggione e Ristorante Celeste, che chiudono il proprio incontro sul 5 a 5, mettendo in evidenza Gori da una parte e Di Carmine dall’altra.

In vetta al campionato di calcio a 8 si registra un nuovo avvicendamento, in una fase regolare che si sta dimostrando sempre più incerta e appassionante. A guardare tutti dall’alto tornano gli Young Boys capitanati da Brizzi che risolvono 3 a 1 la sfida contro l’Fc Turbante: la doppietta di Mollo e l’acuto di Venturelli vanificano il centro su rigore di Bonomo. I biancoviola risalgono al primo posto approfittando del primo ko del Ristorante Il Veliero avvenuto contro l’Health Lab, che riassapora il gusto della vittoria con il 2 a 1 firmato dal capocannoniere Scala e da Bartalucci. Il Lido Oasi conferma la quarta posizione con il successo a tavolino sul New Hellas, mentre termina in parità (2-2) la sfida tra Castiglionese e Partizan Degrado: a Buschini e Pinzi rispondono Tinti e Alessio Francavilla.