GROSSETO – Quinta vittoria consecutiva per un Grosseto sempre più cinico, che piega 1-0 l’Ostia Mare nell’anticipo della 14esima giornata (foto di Paolo Orlando). Un sabato da applausi per i biancorossi, che si accomodano in terza posizione assieme al Foligno, in attesa degli scontri delle altre rivali del girone E. Allo Zecchini gara gestita dai padroni di casa, più visibili in attacco. Senza reti la prima frazione, mentre la seconda vede subito il vantaggio spettacolare di Addiego Mobilio, appena al 2′, su palla attiva. E’ l’ennesima rete pesantissima per la risalita in graduatoria degli uomini di Consonni che, pur fallendo un paio di volte l’occasione di blindare definitivamente il match, dimostrano lucidità in difesa, con Raffaelli che colleziona un paio di interventi importanti.

Grosseto, quinto centro contro l’Ostia Mare

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Possenti, Dierna, Macchi, Cretella, Sabelli, Caponi, Addiego Mobilio, Benucci, Marzierli. A disposizione: Pellegrini, Chrysovergis, Boiga, Riccobono, fregoli, Bolcano, Aprili, Sacchini, Criscuolo. All. Consonni.

OSTIA MARE: Morlupo, Di Filippo, Pinna, Senesi, Lazzeri, Kouko, Rasi, Proietti, Angiullo, Pontillo, Mercuri. A disposizione: Valori, Peres, Ouali, Corradi, Sacko, Perroni, Morano, Checchi, Brugi. All. Minincleri.

ARBITRO: Collier di Gallarate; assistenti Zebini di Rovigo e Manno di Milano.

MARCATORI: 2′ Addiego Mobilio.

NOTE: 850 spettatori.