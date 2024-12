GROSSETO – Novembre di riconoscimenti sportivi per l’Artistica Grosseto. Nella giornata delle Premiazioni CONI, ben sette ginnaste hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla Delegata del Coni provinciale dottoressa Elisabetta Teodosio in virtù delle vittorie ottenute ai Campionati Italiani Silver della Federazione Ginnastica Italiana. Valeria Vagaggini, Maristella Marcucci, Matilde Micheloni e la squadra di Serie D composta da Carlotta Croci, Rebecca Malossi, Elena Morini e la stessa Micheloni sono i nomi delle ragazze premiate, che sono solo la punta dell’iceberg dei tanti risultati ottenuti nel corso dell’anno dagli atleti della società maremmana.

Il giorno dopo la squadra di Serie D è stata chiamata nuovamente a ritirare un riconoscimento: il Premio al Merito Sportivo Panathlon nel bellissimo scenario della serata delle premiazioni, organizzata impeccabilmente dal Club di Grosseto con grande soddisfazione dei tecnici Ilaria Landi e Carlo Tassi.

Nei mesi di ottobre e novembre le ginnaste dell’Artistica hanno affinato la loro preparazione durante le prove dei Campionati Regionali Federali di artistica femminile e di ritmica, dove hanno ottenuto eccellenti risultati coronati da tanti primi posti e molti podi. “Adesso è il momento di partire – ha diramato il team biancorosso – per l’appuntamento invernale più atteso dalle società di ginnastica di tutta Italia, il Trofeo FGI Rimini Winter che si disputerà dal 5 all’8 dicembre”.

L’evento in terra romagnolo, che conclude l’anno sportivo 2024, vedrà la partecipazione di oltre 7000 ginnaste e ginnasti di tutte le sezioni, artistica, ritmica e maschile e sarà l’ultimo importante banco di prova per l’Artistica Grosseto, che porterà in gara ben 41 atleti alla ricerca di risultati ambiziosi.