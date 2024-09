FOLLONICA – “Una pattinata sul mare” per stare insieme, fare sport e ricordare due fondatori dell’hockey follonichese come Elvio Ticciati e Fulvio Aloisi: questo l’evento che è stato organizzato dall’Unione Veterani dello sport settore Hockey per domenica 22 settembre.

Piazza Guerrazzi ha ospitato in mattinata appassionati di hockey e pattinaggio per una mattinata tutta sulle rotelle, con i più esperti che si sono esibiti in acrobazie sulla rampa e nello slalom. Uno spettacolo che ha coinvolto soprattutto bambini e ragazzi, ai quali sono stati regalati vari gadget dagli organizzatori.

Non poteva poi mancare la pattinata tutti insieme: il gruppo è partito da piazza del Popolo per poi percorrere il lungomare fino al Giardino Beach, punto di ristoro, prima di tornare indietro.

Un’occasione che è servita per divertirsi e per tenere sempre viva la fiamma dell’hockey e del pattinaggio. Alcuni momenti della giornata grazie alle foto di Giorgio Paggetti.