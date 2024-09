RIBOLLA – Finale straordinario per Adriano Nocciolini, capitano del Marathon Bike, che beffa tutti e mette in bacheca la sua sessantatreesima vittoria in carriera. Questo al Trofeo “ Pian Dei Bichi”, gara di ciclismo amatoriale valida anche come prova del “Corri in Provincia Uisp” di ciclismo su strada, disputata a Ribolla domenica mattina. La gara organizzata dal Team Marathon Bike (insieme a Uisp, Avis Ribolla, e Provincia di Grosseto) supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto, ha visto al via 75 con partenza unica.

Una data speciale per il castiglionese Adriano Nocciolini che proprio a Ribolla ha raggiunto il tetto delle 500 presenze con il sodalizio grossetano in diciassette anni di attività. Era già una festa comunque fossero andate le cose, un traguardo da festeggiare con amici e soprattutto con i compagni di squadra presenti a Ribolla per questa data particolare. Gara molto veloce sin dalle prime battute, con il Marathon Bike che si è presentato ai nastri di partenza senza Roberto Basile, il corridore che ha più impressionato quest’anno con azioni davvero spettacolari. Un tracciato bellissimo di oltre settanta chilometri che prevedeva tre giri tra Ribolla e Braccagni passando per Pian dei Bichi con arrivo a un chilometro da Montemassi. Gruppo compatto sino alla svolta decisiva a circa sette chilometri dal traguardo, quando andavano in fuga in quattro: Marco Solari, Michele Nelli e Daniele Massai. Dalle retrovie riusciva ad agganciarsi Adriano Nocciolini. Nel giro di poche centinaia di metri; il gruppo sempre vicino a dieci secondi o poco più faceva preludere un ricongiungimento da lì a poco. Invece è stato determinante il grande forcing di Michele Nelli, importante compagno di squadra di Nocciolini, che riusciva a testa bassa a resistere al ritorno del gruppo tirando per due-tre chilometri a tutta. Poi il resto l’ha fatto Nocciolini anticipando tutti facendo un finale da autentico finisher. Primo lui, poi il gruppo regolato da Lucio Margheriti e Iuri Pizzi.

“Sapevo che con un arrivo in volata non avrei avuto nessuna possibilità di vincere – ha commentato il capitano del Marathon Bike – ho anticipato il volatone e mi è andata bene. Ringrazio i mie compagni di squadra Raffaele Caselli, Francesco Muscio e soprattutto Michele Nelli che con i suoi tre chilometri nel finale alla morte, mi ha davvero dato una mano per vincere”. Non poteva essere più soddisfatto il presidente grossetano Maurizio Ciolfi: “Il destino ha voluto regalare a Nocciolini questa bellissima vittoria proprio nel giorno della sua cinquecentesima presenza con noi. Un grazie di cuore per quello che ha fatto e farà con la nostra maglia”. Questi i migliori di categoria: Benedetto Fattoi, Simone Lacchini, Pietro Fortunati, Lucio Margheriti, Iuri Pizzi, Stefano Ferruzzi, Fabio Alberi. Al via tre donne con Valeria Graffeo che ha avuto la meglio su Sybille Weidnr Vogt e Chiara Turchi.