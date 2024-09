FOLLONICA – Dopo il caos all’ultimo consiglio comunale durante la votazione della delibera per la definizione del Collegio dei sindaci revisori, il presidente del Consiglio, Alberto Aloisi, ha convocato una nuova seduta.

L’assise è in programma domani, martedì 24 settembre alle 17 presso la sala consiliare con un unico ordine del giorno.

«La presente convocazione – si legge nella comunicazione del Comune – è disposta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per la necessità rilevante e indilazionabile di procedere alla nomina dei componenti ed elezione del presidente dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2024-2027.

Ecco l’ordine del giorno:

1. Proposta n. 51 – Nomina dei componenti ed elezione del presidente dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2024-2027

I cittadini possono assistere al Consiglio comunale accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams