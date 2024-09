ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha predisposto un’ordinanza per un intervento adulticida volto a limitare la proliferazione di moscerini, particolarmente lungo le sponde della Laguna, che sarà eseguito nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre 2024.

«Un intervento – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Luca Minucci – che sarà eseguito in via del tutto precauzionale, visto il ripresentarsi delle particolari condizioni favorevoli alla proliferazione dei chironomidi, quali un inverno temperato e le temperature caldo umide riscontrate durante l’estate».

L’intervento, ritenuto indispensabile per far fronte alle esigenze igieniche e di tutela ambientale al fine di prevenire la proliferazione di quantità di insetti nel centro abitato, sarà eseguito nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre 2024, a partire dalle ore 02:30 del 30/09/2024 e fino alle ore 06:30.

L’intervento interesserà le aree di: Lungo Marinai d’Italia, Parcheggio antistante mulino, Piazzale della Guardia Costiera, Diga, Lungolago delle Crociere, Ex idroscalo e Spiaggetta. Il prodotto che sarà utilizzato è il medesimo dello scorso anno, già autorizzato (le schede tecniche di sicurezza trasmesse dalla ditta incaricata sono allegate per opportuna conoscenza all’ ordinanza, consultabile nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente).

La popolazione dovrà attenersi ai seguenti accorgimenti:

-tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

– non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

– non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata;

– se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non

prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento;

– tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.