SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha pubblicato un avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario di vigilanza. La posizione rientra nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria giuridica D) ed è destinata al Settore 2 – Vigilanza.

L’iniziativa è rivolta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con un profilo professionale equivalente a quello richiesto. Le domande potranno essere presentate da lunedì 23 settembre a giovedì 24 ottobre, attraverso il portale inPA. Per partecipare, i candidati devono essere attualmente in servizio a tempo pieno e indeterminato in un’amministrazione pubblica.

La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum vitae e colloquio. Per maggiori informazioni, si può consultare l’avviso completo pubblicato sul sito del Comune di Scarlino o sul portale inPA. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’ufficio Personale del Comune di Scarlino ai numeri 0566 38526 o 0566 38530, oppure via email agli indirizzi: [email protected] e [email protected].