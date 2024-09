BAGNO DI GAVORRANO – Incidente questa sera a Bagno di Gavorrano, in via Don Minzoni, dove due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: un uomo che viaggiava su una delle due vetture, e una madre con la figlia piccola che si trovavano a bordo dell’atra auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con gli operatori del 118 e i tre feriti, nessuno in gravi condizioni, sono stati trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto.