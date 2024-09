MASSA MARITTIMA – Il Consiglio comunale di Massa Marittima ha approvato nella seduta di giovedì 19 settembre la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche e la delibera ad esso collegata, sulla variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

“Si tratta di un passaggio fondamentale, quello dell’approvazione in Consiglio di questi due punti all’ordine del giorno – commenta la sindaca Irene Marconi – per poter procedere nel percorso che abbiamo avviato di realizzazione di tutta una serie di progetti rilevanti per la comunità, che richiederanno corposi investimenti. Abbiamo infatti inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche interventi strategici, che caratterizzeranno i prossimi cinque anni di mandato, e con i quali stiamo già partecipando a diversi bandi, che ci consentiranno di ottenere le risorse necessarie a realizzarli”.

“Se le nostre richieste di finanziamento troveranno accoglimento, come auspichiamo, e otterremo le risorse necessarie per coprire gli investimenti, una condizione indispensabile per realizzarli è proprio che siano indicati nel Piano triennale delle opere pubbliche, e quindi che siano previsti nella programmazione del Comune. Ecco il significato strategico di questo passaggio in Consiglio: se non c’è pianificazione gli interventi non si possono fare”.

“Tra i progetti inseriti nella corrente variazione al Piano triennale delle opere pubbliche – prosegue Irene Marconi – ci sono i due edifici scolastici, quello della frazione di Prata che è arrivato ad un livello di progettazione definitiva e quello di Valpiana che è ad un livello di progettazione ancora più avanzata, perché stiamo lavorando al progetto esecutivo, livello indispensabile di progettazione per la partecipazione ai bandi pubblici. Un’altra opera pubblica strategica riguarda il restauro e la valorizzazione delle mura civiche di Massa Marittima, un intervento che è stato diviso in tre stralci funzionali, in modo da accedere a diversi bandi regionali che sono aperti proprio in queste settimane”.

“Sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne, abbiamo richiesto il finanziamento dei primi due lotti del progetto per il rifacimento della pavimentazione di piazza Garibaldi e via Ximenes, e il progetto di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Nella delibera di variazione abbiamo inserito anche il progetto di tutela della biodiversità e delle acque che riguarda il Lago dell’Accesa, per il quale, sulla Strategia delle Aree Interne è previsto un finanziamento di 500mila euro. Infine abbiamo inserito il progetto per la realizzazione del Memoriale di Niccioleta, per il quale abbiamo presentato un piano economico finanziario alla Regione Toscana, che ci dovrebbe accordare un contributo nel corso del 2025″.

“Previsti anche interventi di efficientamento energetico all’ex convento delle Clarisse e migliorie alla mensa scolastica in via Martiri della Niccioleta, a servizio della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Questi sono i nuovi progetti, che si vanno ad aggiungere a quanto già presente in programmazione, ad esempio la pavimentazione di Piazza Mazzini a Prata, o il progetto finanziato dal Far Maremma che prevede la ristrutturazione del campino di Tatti e dell’ex Mattatoio di Prata“.